Ситуація на Донбасі: 9 обстрілів з боку бойовиків, втрат серед українських військових немає

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 29 жовтня та в перші години 30 жовтня не зафіксовано втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 9 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи і зброю, заборонену мінськими домовленостями. Ще два обстріли позицій ЗСУ відбулися після півночі 30 жовтня, ідеться в ранковому зведенні.

Угруповання «ЛНР» та «ДНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії 29 жовтня, інформуючи лише про поодинокі обстріли.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.