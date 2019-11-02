Дубневич обіцяє оскаржити ухвалу суду про запобіжний захід

Народний депутат із групи «За майбутнє» Ярослав Дубневич, підозрюваний у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, заявив, що оскаржить ухвалу Вищого антикорупційного суду про запобіжний захід йому, а саме заставу на суму у 100 мільйонів гривень.

«За відсутності будь-яких доказів вважаю ухвалу суду необґрунтованою, тому готуємо апеляційну скаргу. Боротьба за справедливість триває!» – написав він у фейсбуці.

В інтерв’ю «Громадському» телебаченню він також заявляв, що не знає, де зможе взяти 100 мільйонів гривень для застави, яку він має внести протягом п’яти днів, і вважає цю суму надто великою.

Зі свого боку, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко не став уточнювати, чи буде він оскаржувати ухвалу, сказавши, що має спершу її вивчити. Але, додав прокурор, якщо Дубневич протягом п’яти днів не внесе заставу, то він буде знову клопотати про тримання його під вартою.

Раніше 2 листопада Вищий антикорупційний суд України обрав для Дубневича запобіжний захід у вигляді застави на суму в 100 мільйонів гривень, відхиливши клопотання генерального прокурора Руслана Рябошапки про тримання депутата від вартою.

Дубневич також зобов’язаний прибувати до детектива, слідчого чи прокурора за викликом, повідомляти їх про зміну місця свого проживання чи роботи, утримуватись від спілкування зі свідками у провадженні, а також здати на зберігання паспорти й інші документи для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю.

Обвинувачення просило для Дубневича тримання під вартою на термін у 60 днів із альтернативою застави на суму трохи більше як 93 мільйони гривень – саме стільки збитків, на думку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, завдали дії депутата.

Адвокати закликали суд обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання або віддати депутата на поруки колегам. Дубневича були готові взяти на поруки дев’ять представників парламентської групи «За майбутнє».

За версією слідства, народний депутат лобіював виділення грошових коштів з бюджету ПАТ «Укрзалізниця» на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Фінансові втрати від реалізації схеми проведення процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення, відповідно до матеріалів експертизи, становили понад 93 мільйони гривень.

Сам Дубневич вважає необґрунтованими заяви обвинувачення і заявляє про «політичне підґрунтя» справи.

31 жовтня Верховна Рада проголосувала за зняття з Ярослава Дубневича депутатської недоторканності: за дозволи на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт.