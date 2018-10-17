Душанбинська православна церква заявляє про розрив відносин із Константинополем

Душанбинська православна церква, як частина Російської православної церкви, також повністю розриває зв’язки з Константинополем, повідомив таджицькій службі Радіо Свобода ієромонах Володимир.

«Ми теж не можемо брати участь в євхаристійному спілкуванні з Константинопольською церквою, тому що остання порушила канони – вторглася в канонічну територію Російської православної церкви України», – сказав він 16 жовтня.

За приблизними оцінками, в Таджикистані налічується близько 30 тисяч православних або 0,4% населення країни. Православні парафії в Таджикистані адміністративно підпорядковані Душанбинській єпархії РПЦ з єпархіальним управлінням в Душанбе і налічують шість храмів і молитовних будинків, в яких служать п’ять священиків.

15 жовтня синод Російської православної церкви розірвав церковне спілкування зі Вселенським патріархатом через його рішення надати автокефалію Українській церкві.

Російська православна церква та її нинішній український підрозділ, УПЦ (МП), виступають різко проти майбутнього надання Константинополем автокефалії об’єднаній українській помісній православній церкві, що призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

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