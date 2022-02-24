ЄС обіцяє найсуворіші санкції проти Путіна через «варварський напад» на Україну

Лідери Європейського союзу обговорять нові жорсткі санкції проти Росії на екстреному засіданні 24 лютого у відповідь на її «варварський напад» на Україну, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми притягнемо до відповідальності президента Путіна за це», – сказала фон дер Ляєн.

«Із цим пакетом ми будемо орієнтуватися на стратегічні сектори російської економіки, блокуючи їм доступ до ключових технологій і ринків, – сказала вона. – Ми послабимо економічну базу Росії та її здатність до модернізації».

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що блок запровадить найсуворіший пакет санкцій проти Росії.

«Європейський союз відповість найсильнішими можливими способами... (Лідери ЄС) ухвалять сильніший пакет, найжорсткіший пакет санкцій, який ми коли-небудь впроваджували», – сказав він журналістам у Брюсселі.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Україна закрила повітряний простір для літаків цивільної авіації через «високі ризики».

У МВС України радять громадянам до оповіщення сирени перебувати вдома, але тримати готовою «тривожну валізу».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що удосвіта 24 лютого зафіксували ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у кількох містах України. Одночасно з цією заявою або незабаром після неї почали надходити повідомлення про вибухи у Краматорську, Бердянську, Харкові, Одесі, Києві.