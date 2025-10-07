ФБК: в Іспанії заарештували нерухоме майно голови «Вертольотів Росії» – виробника військових гелікоптерів і дронів

В Іспанії за підозрою у відмиванні грошей заарештували нерухоме майно, яким володіє голова холдингу «Вертольоти Росії» Микола Колесов, повідомила 7 жовтня керівниця російського емігрантського «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) Марія Пєвчих.

За її словами, майно Колесова було заарештоване «місяць тому». «Тобто за результатами нашого розслідування в Іспанії розпочалася щонайменше офіційна перевірка, а можливо, і справу порушили», – написала Пєвчих.

Очільниця ФБК опублікувала фрагмент документа, в якому в перекладі з іспанської йдеться, що стосовно «цього нерухомого майна» вжито забезпечувальний захід, який забороняє розпоряджатися і відчужувати його – відповідно до листа від 11 вересня. З фрагмента неясно, про який саме об’єкт ідеться. На фото, яке Пєвчих додала до цього повідомлення, зображено одну з вілл Миколи Колесова в Пальма-де-Майорці.

У червні 2025 року команда загиблого за ґратами в Росії опозиціонера Олексія Навального опублікувала розслідування, в якому розповіла про нерухоме майно Колесова – чиновника, який провів понад 13 років на держслужбі в оборонній промисловості. Розслідувачі дійшли висновку, що родина Колесова та пов’язані з ним люди володіють п’ятьма віллами в іспанській Пальма-де-Майорці, палацом в окупованій Ялті, нерухомим майном у Дубаї, а також двома літаками та вертольотом. При цьому іспанські вілли записані на дітей Колесова, які стали їхніми власниками у віці чотирьох років.

«Вертольоти Росії» – дочірній холдинг державної корпорації «Ростех», який об’єднує більшість виробників гелікоптерів у країні. Група, зокрема, виробляє військові гелікоптери «Ка» та «Мі», а також безпілотники, які використовуються російською армією у війні проти України.



