Родичі радника російського президента Путіна Володимира Мединського мають у Москві нерухомість на суму майже 6 млрд. рублів (понад $73 млн.), а діти Мединського – 18-річна Марія та 21-річний Олександр – виявилися підприємцями з багатомільйонними статками, з'ясував Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального.

Марія Мединська, за інформацією соратників Навального, за документами займається готельним бізнесом.

При цьому її майбутній готель з 22 готельними номерами розташовуватиметься в історичній будівлі XIX століття та об'єкті культурної спадщини – будинку Мальцевих, – який раніше належав «Військово-історичному музейному центру», який очолює Володимир Мединський.

Тепер цим будинком вартістю 500 млн рублів (понад 6 млн. доларів) володіє сама Марія.

Син Мединського Олександр володіє фірмою, у власності якої перебуває комерційне приміщення на Мічурінському проспекті Москви площею 336 метрів квадратних. Воно здається під ресторан і оцінюється в 110 млн. рублів.

Також з недавніх пір Олександр став володарем італійського ресторану неподалік Кремля.

Крім того, у тещі Мединського у власності виявилися апартаменти в престижному Москва-Сіті, а у сестри чиновника – кілька квартир у російській столиці, сумарна вартість яких перевищує 500 млн. рублів (понад $6 млн.)

Фонд боротьби з корупцією опублікував повний список нерухомості, знайденої у Володимира Мединського та його найближчих родичів.

Вартість цих активів ФБК оцінив у 5,967 млрд рублів (понад 73 мільйони доларів), проте реальна сума може бути ще більшою, оскільки ціну кількох об'єктів нерухомості команда Навального не вказала.

Хто такий Мединський?

Мединський, уродженець України, – колишній депутат Держдуми IV і V скликань (2004-2011), член Бюро Вищої ради партії «Єдина Росія», колишній міністр культури Росії (з 2012 по 2020 рік), а також автор єдиного підручника історії, який з цього навчального року є єдиним дозволеним у школах.

Його неодноразово критикували за наповненість антиукраїнською та антизахідною пропагандою.

Також він очолював російську делегацію на переговорах між Росією та Україною, які велися після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а також на трьох раундах перегорів з Україною в Стамбулі у травні, червні та липні 2025 року.

Делегація, очолювана Мединським, висувала неприйнятні вимоги щодо виведення ЗСУ з усіх нині частково окупованих Росією областей України, а також наполягала на усуненні «першопричин конфлікту» як умови для перемир’я.

Мединський отримав широку популярність після скандалу з його докторською дисертацією «Проблеми об'єктивності у висвітленні російської історії другої половини XV-XVII століть» у квітні 2016 року.

Наукове співтовариство російських істориків, прочитавши текст, подало заяву до Міністерства освіти і науки з вимогою позбавити Мединського ступеня, оскільки робота, за їхніми словами, «рясніє грубими помилками, які важко собі уявити навіть у курсовій роботі студента історичного факультету».

Незважаючи на цей скандал, Мединський не тільки не втратив своїх позицій «головного з історії» в оточенні Путіна, а ще більше зміцнив їх.

(Оригінал публікації на сайті «Настоящего времени», телеканалу, створеного Радіо Свобода для російськомовної аудиторії)