Федоров: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 11

У Запоріжжі збільшилася кількість поранених внаслідок російської атаки вночі проти 10 жовтня, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Вже 11 поранених, серед яких двоє дітей», – заявив він.

За даними голови області, двоє з постраждалих – у тяжкому стані.

Загалом російська армія вдарила по Запоріжжю вісьмома «Шахедами», п’ятьма ракетами й п’ятьма керованими авіабомбами. Федоров додав, що в обласному центрі постраждало багато інфраструктури, в тому числі житлові будинки.

Читайте також: ДСНС: рятувальники потрапили під повторний удар Росії в Запоріжжі, є поранений

«Також ми частково обмежили рух греблею ДніпроГЕС, нашій логістичній артерії. Думаю, що протягом трьох-чотирьох годин рух буде відновлено», – припустив він.

Через удар РФ у Запоріжжі загинула 7-річна дитина. За даними ОВА, у місті пошкоджені 12 багатоповерхівок та 8 будинків приватного сектору.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 жовтня (із 19.00 9 жовтня) війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням 32 ракет та 465 БпЛА різних типів.Українські військові знешкодили 420 повітряних цілей. Військові зафіксували прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях та падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Читайте також: Після атаки РФ посли країн G7 терміново зустрілися з міністром енергетики. Це вже друга така зустріч за тиждень

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







