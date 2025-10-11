Філашкін повідомив про 5 поранених через російську атаку на Костянтинівку

Внаслідок російських ударів по Костянтинівці загинули щонайменше дві людини, п’ятеро поранені, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Росіяни знову атакували місто авіабомбами – убили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років. Пошкоджено 9 приватних будинків і церкву», – заявив він.

Крім того, додав він, поліція виявила на місці дворічного хлопчика – він не постраждав, але його батько й дідусь поранені.

За словами Філашкіна, дитину евакуювали до Краматорська. Голова області назвав «верхом безвідповідальності» рішення залишатися на лінії фронту з дітьми.

Водночас голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв про загибель чотирирічної дитини й поранення священника через удар по Костянтинівці.

Раніше міська військова адміністрація заявила, що російська армія вдарила по храму в Костянтинівці. МВА повідомляла про двох загиблих і чотирьох поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



