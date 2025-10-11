Лисак: через російські атаки Дніпропетровщини протягом дня постраждала дитина

Російські війська атакували три райони Дніпропетровської області протягом дня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак 11 жовтня.

Раніше він повідомляв про загиблу й пораненого внаслідок ударів по Нікополю. Крім того, в громаді постраждала 37-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Обстрілів також зазнали Межівська, Маломихайлівська та Покровська громади в Синельниківському районі.

«Постраждала 11-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Зайнялися 2 приватні будинки. Пожежа виникла й на території сільгосппідприємства. Понівечені ще 2 оселі, знищені три господарські споруди», – повідомив голова області.

Також внаслідок артилерійського обстрілу Зеленодольської громади Криворізького району постраждав приватний будинок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



