Генштаб ЗСУ: на фронті за минулу добу було понад 150 боїв

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 220 керованих бомб. Зокрема, авіаударів по районах населених пунктів Рижівка Сумської області, Гаврилівка Дніпропетровської області, Гуляйполе, Залізничне Запорізької області.



Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках Гришиного, Торецького, Білицького й Новопавлівки.



Також інтенсивні бої тривають на Олександрівському напрямку, де противник вчора здійснив 24 атаки. Дещо менше – 20 атак – було зафіксовано на Костянтинівському напрямку.



На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 13 російських атак в напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки.



Противник продовжує атакувати на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.



На Краматорському напрямку війська РФ наступальних дій не проводили.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами