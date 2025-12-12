Генпрокурор Кравченко заперечив свою відставку

Генеральний прокурор Руслан Кравченко 12 грудня заперечив повідомлення про свою відставку.

«Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки генерального прокурора. Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто», – написав високопосадовець у телеграмі.

35-річний Руслан Кравченко був призначений генеральним прокурором 21 червня 2025 року. Народився у Сіверськодонецьку на Луганщині, закінчив військово-юридичний факультет Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

До окупації Криму працював слідчим Севастопольської прокуратури. Згодом працював на різних посадах у прокуратурі, повномасштабне вторгнення РФ зустрів на посаді очільника Бучанської окружної прокуратури Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування воєнних злочинів у Бучі.

У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді перебував до кінця грудня 2024 року. 31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.