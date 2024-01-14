Генштаб ЗСУ: втрати Росії за попередню добу склали 840 військових

Російські війська втратили близько 840 людей особового складу за попередню добу – про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 14 січня.
За оцінкою українського командування, російська армія загалом втратила близько 370 тисяч військових.
Штаб також оцінює втрати російської військової техніки:
- 6 075 танків (+10)
- 11 302 бойових броньованих машин (+33)
- 8 747 артилерійських систем (+19)
- 957 реактивних систем залпового вогню
- 648 засобів протиповітряної оборони (+2)
- 329 літаків
- 324 гелікоптери
- 6 861 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+13)
- 1 814 крилатих ракет (+8)
- 23 кораблі й катери
- 1 підводний човен
- 11 667 автомобілів і автоцистерн (+35)
- 1 353 одиниць спеціальної техніки (+8)
За оцінкою ISW від 11 січня, Росія, ймовірно, наразі здатна забезпечувати надходження нових сил в обсягах, що відповідають її втратам, і це уможливлює посилення її підрозділів.
Україна і Росія майже не оприлюднюють інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу в армії РФ за всю війну в Україні.
Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.
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