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Генштаб ЗСУ: втрати Росії за попередню добу склали 840 військових

Кинута російська військова форма на Київщині, квітень 2022 року
Кинута російська військова форма на Київщині, квітень 2022 року

Російські війська втратили близько 840 людей особового складу за попередню добу – про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 14 січня.

За оцінкою українського командування, російська армія загалом втратила близько 370 тисяч військових.

Штаб також оцінює втрати російської військової техніки:

  • 6 075 танків (+10)
  • 11 302 бойових броньованих машин (+33)
  • 8 747 артилерійських систем (+19)
  • 957 реактивних систем залпового вогню
  • 648 засобів протиповітряної оборони (+2)
  • 329 літаків
  • 324 гелікоптери
  • 6 861 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+13)
  • 1 814 крилатих ракет (+8)
  • 23 кораблі й катери
  • 1 підводний човен
  • 11 667 автомобілів і автоцистерн (+35)
  • 1 353 одиниць спеціальної техніки (+8)

За оцінкою ISW від 11 січня, Росія, ймовірно, наразі здатна забезпечувати надходження нових сил в обсягах, що відповідають її втратам, і це уможливлює посилення її підрозділів.

Україна і Росія майже не оприлюднюють інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу в армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.

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