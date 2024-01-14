Генштаб ЗСУ: втрати Росії за попередню добу склали 840 військових

Російські війська втратили близько 840 людей особового складу за попередню добу – про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України вранці 14 січня.

За оцінкою українського командування, російська армія загалом втратила близько 370 тисяч військових.

Штаб також оцінює втрати російської військової техніки:

6 075 танків (+10)

11 302 бойових броньованих машин (+33)

8 747 артилерійських систем (+19)

957 реактивних систем залпового вогню

648 засобів протиповітряної оборони (+2)

329 літаків

324 гелікоптери

6 861 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+13)

1 814 крилатих ракет (+8)

23 кораблі й катери

1 підводний човен

11 667 автомобілів і автоцистерн (+35)

1 353 одиниць спеціальної техніки (+8)

За оцінкою ISW від 11 січня, Росія, ймовірно, наразі здатна забезпечувати надходження нових сил в обсягах, що відповідають її втратам, і це уможливлює посилення її підрозділів.

Україна і Росія майже не оприлюднюють інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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27 листопада розвідка Великої Британії повідомила, що за шість тижнів, ймовірно, спостерігався один із найвищих показників втрат серед особового складу в армії РФ за всю війну в Україні.

Тяжкі втрати, за даними британської сторони, багато в чому були спричинені наступом Росії на Авдіївку. Раніше періодом із найвищою смертністю для Росії був березень 2023 року в розпал російського наступу на Бахмут.