На фронті відбулося 76 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 27 серпня загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 76, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із РФ населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Нововасилівка, Будівельне, Біла Береза, авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Заріччя Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Понад третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку сьогодні ворог 28 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.