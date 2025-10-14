На фронті відбулося 113 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 14 жовтня російські військові 113 разів атакував позиції Сил оборони України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Бояро-Лежачі, Нова Гута, Нововасилівка, Бобилівка, Ситне Сумської області; Зоря, Архипівка, Заріччя Чернігівської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 47 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 39 атак, бої тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському (тепер Олександрівському) напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



