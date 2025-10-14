Армія РФ просувається і не закріплюється біля Сіверська: що це за тактика?

У районі села Серебрянка Донецької області збільшилася «сіра зона», повідомили аналітики DeepState 13 жовтня. За їхніми даними, це одна з найбільших «сірих» ділянок на лінії фронту, де фіксується постійний тиск російської армії без закріплення або контролю місцевості.

«Дивна тактика противника, яка не передбачає закріплення на місцевості, а «тупе» забігання в глибину», – зауважують аналітики.

У DeepState також додали, що російські війська не закріплюються в Серебрянці – південніше вони просто проїжджають повз село і українські позиції, навіть на мотоциклах.

Старший сержант 54-ї окремої механізованої бригади Максим Бутолін повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини», що армія РФ провела ротацію, посилила угруповання під Сіверськом (від адмінмеж міста до околиць Серебрянки навпростець близько 4 кілометрів), а також накопичує сили і техніку в тилу – ймовірно, готуючись до механізованого наступу.

Він також зазначив, що російське військове командування нещодавно перекинуло в цей район близько 500 військовослужбовців з полігонів.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Слов'янському напрямку – відомство зараховує ділянку довкола Сіверська нього – противник провів сім атак, у тому числі в районах Серебрянки, Ямполя та Григорівки.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: