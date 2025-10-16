Російські військові здійснили понад 60 атак з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 16 жовтня російські військові 61 раз атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Блешня, Карповичі, Клюси, Гута-Студенецька Чернігівської області; Нова Гута, Зарічне Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Понад половина боїв зафіксована на Покровському та суміжному з ним Олександрівському напрямках.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 18 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Покровськ, Звірове, Котлине, Філія та в напрямку Білицького й Балагану. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 13 атак.

На Олександрівському напрямку загарбники 13 разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новохатське, Січневе, Соснівка, Вербове, Новомиколаївка та Новогригорівка. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер», – ідеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Костянтинівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 14 жовтня повідомив, що у Покровському районі на Донеччині українські сили просунулися на окремих напрямках до 1,6 кілометра.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.