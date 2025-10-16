«Укренерго»: в частині областей застосовані аварійні відключення, у всіх діють обмеження для промисловості

У частині областей України застосовані аварійні відключення електроенергії через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі, повідомило «Укренерго».

За повідомленням, в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються три черги погодинних відключень», – додали в «Укренерго».

У компанії не уточнили, в яких саме областях застосовуються аварійні вимкнення. Раніше про такі відключення енергетичні компанії повідомили, зокрема, для Києва, Київщини, Дніпропетровщини, Черкащини, Полтавщини, Сумщини, Харківщини.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

У Міненерго 12 жовтня заявили, що ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але роботу енергетиків ускладнюють постійні російські обстріли.