На фронті відбулося понад 70 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 26 жовтня на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема Біла Береза, Чернацьке, Чуйківка, Малушине, Бруски, Шалигіне Сумської області; Ясна Поляна, Архипівка, Логи Чернігівської області», – йдеться в денному зведенні.

Майже чверть боїв зафіксовано на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Шість бойових зіткнень ще тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.