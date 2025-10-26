Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

На фронті відбулося понад 70 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Українські артилеристи на Покровському напрямку, фото ілюстративне
Українські артилеристи на Покровському напрямку, фото ілюстративне

Від початку доби 26 жовтня на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема Біла Береза, Чернацьке, Чуйківка, Малушине, Бруски, Шалигіне Сумської області; Ясна Поляна, Архипівка, Логи Чернігівської області», – йдеться в денному зведенні.

Майже чверть боїв зафіксовано на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка. Шість бойових зіткнень ще тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.

У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG