На фронті відбулося 130 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті з початку доби 21 листопада станом на 16:00 становила 130, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Як і впродовж попередніх місяців, найбільше боїв порівняно з іншими ділянками фронту фіксується на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 41 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та в бік населених пунктів Нове Шахове, Мирноград, Гришине й Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.