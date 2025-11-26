На фронті відбулося майже півтори сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 26 листопада на фронті зафіксовано 144 бойових зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Від артилерійських обстрілів із території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема Кучерівка, Старикове, Бобилівка, Біла Береза, Вовківка, Бунякине, Козаче Сумської області; Клюси, Галаганівка, Грем’ячка Чернігівської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Майже третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 41 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне. Три бойові зіткнення тривають», – ідеться в повідомленні.

Також активізувалися бойові зіткнення на Лиманському та Костянтинівському напрямках у Донецькій області.

«На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 35 разів поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Копанки, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Сили оборони успішно зупинили 16 спроб просування противника, бої тривають у 19 локаціях.

На Костянтинівському напрямку сьогодні загарбник 24 рази атакував у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки. Дотепер тривають сім бойових зіткнень», – відзначають українські військові.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському. Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.