На фронті з початку доби відбулося 85 боїв – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 30 грудня загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 85, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Понад половина усіх боїв відбулася на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку сьогодні ворог 44 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Новопавлівка. Дотепер триває чотири бойових зіткнення», – ідеться у зведенні станом на 16:00.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

Просочування російських військових у Покровськ триває. DeepState на своїй мапі фіксує збільшення «червоної зони» , проте Сили оборони продовжують утримувати місто і навіть відновлювати контроль над деякими ділянками.

За оцінками американського Інституті вивчення війни (ISW) на основі геолокації даних об’єктивного контролю, під контролем армії РФ перебуває 46% міста .

27 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про блокування спроб Росії штурмувати Покровськ і Мирноград малими піхотними групами. За його словами, з цією метою і для відновлення втрачених позицій визначені підрозділи Сил оборони проводять «активні дії». За даними Сирського, протягом останнього тижня безпосередньо в Покровську здійснено «пошук і знищення противника» на території близько 11,5 квадратних метрів.







