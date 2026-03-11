Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

На фронті відбулося 65 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Зруйнована Костянтинівка, фото ілюстративне
Зруйнована Костянтинівка, фото ілюстративне

Від початку доби 11 березня кількість атак сил РФ на фронті становить 65, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Обстріли прикордонних територій тривають. Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Будки, Безсалівка, Кучерівка, Соснівка, Іскрисківщина, Рижівка, Рогізне, Бунякине, Кореньок і Малушине. У Чернігівській області під обстріл потрапила Хрінівка», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Понад дві третини боїв зафіксовані на трьох напрямках – Покровському і Костянтинівському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки. Три бої тривають.

Сили оборони з початку доби відбили 15 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка. Три боєзіткнення іще не завершено.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Широкого, Чарівного та Долинки. Шість боєзіткнень тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

Українські війська успішно контратакують не лише на напрямках Олександрівки та Гуляйполя, а й у західній Запорізькій області, ці контратаки створюють наслідки, які можуть зірвати план наступальної кампанії Росії на весну-літо 2026 року, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні 10 березня.

Також цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Читайте також: Запоріжжя наразі в безпеці, але все залежить від подій «найближчим часом» – командир 1-го ОШП

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.


НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG