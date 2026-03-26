На фронті відбулося понад півтори сотні боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 25 березня на фронті зафіксовано 158 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 231 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9414 дронів-камікадзе та здійснив 4184 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА та вісім районів зосередження живої сили та техніки противника», – ідеться в ранковому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на трьох напрямках – Костянтинівському і Покровському на Донеччині, Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка та в бік Іллінівки, Торецького.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Горіхове, Світле, Новосергіївка та в бік Нового Донбасу, Новоолександрівки, Гришиного, Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка та в бік Залізничного, Мирного», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.