На фронті відбулося 130 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 26 серпня на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Загарбники завдали два ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 708 дронів-камікадзе та здійснили 2 947 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Майже половина боїв зафіксовано на Покровському та Лиманському напрямках у Донецькій області.

«На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 27 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка. Наразі українські захисники відбивають дев’ять атак противника.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 30 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Рубіжного, Білицького, Родинського, Покровська, Новопавлівки», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському та Придніпровському напрямках.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.



