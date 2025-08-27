На фронті відбулося 110 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 27 серпня на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли», – йдеться у зведенні станом на 22:00.

Близько половини боїв зафіксовано на двох напрямках у Донецькій області – Лиманському та Покровському.

«20 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Дотепер тривають дев’ять бойових зіткнень.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, протягом дня, агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення триває», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.



