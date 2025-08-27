Доступність посилання

Новини | Події

На фронті відбулося 110 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Робота українських дроноводів на Покровському напрямку, архівне фото
Робота українських дроноводів на Покровському напрямку, архівне фото

Від початку доби 27 серпня на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли», – йдеться у зведенні станом на 22:00.

Близько половини боїв зафіксовано на двох напрямках у Донецькій області – Лиманському та Покровському.

«20 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Дотепер тривають дев’ять бойових зіткнень.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, протягом дня, агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії. Активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення триває», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

20 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.


