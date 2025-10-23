На фронті відбулося понад 100 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 23 жовтня на фронті відбулося 103 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 105 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2 665 дронів-камікадзе та здійснив 3 653 обстріли населених пунктів та позицій наших військ», – ідеться у вечірньому зведенні.

Третина атак зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка, Дачне. Чотири бойові зіткнення досі тривають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці нещодавно вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



