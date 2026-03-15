На фронті відбулося понад півтори сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 15 березня на фронті відбулося 154 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав 74 авіаційні удари – скинув 212 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3917 дронів-камікадзе та здійснив 2572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

На Слов’янському напрямку противник 13 разів намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне, Платонівка та в бік населених пунктів Озерне, Різниківка, Рай-Олександрівка. Два боєзіткнення тривають.

Близько половини боїв відбулося на трьох напрямках – Покровському і Костянтинівському на Донеччині, Гуляйпільскому на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмував позиції наших оборонців у напрямку Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки та в районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Русин Яр. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Торецьке, Білицьке, Нове Шахове та в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Котлине, Новомиколаївка, Удачне, Новопідгороднє, Мирноград, Родинське, Молодецьке, Філія. Триває п’ять штурмових дій.

На Гуляйпільському напрямку відбулися 20 атак окупантів: у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Варварівки, Святопетрівки, Оленокостянтинівки, Чарівного. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Чарівне, Гуляйпільське, Копані, Мирне, Воздвижівка, Верхня Терса, Новоселівка, Барвінівка. Три боєзіткнення тривають», – указано в повідомленні.

Значна кількість бойових зіткнень зафіксовані на Слов’янському та Олександрівському напрямках, також бої відбувалися на Північно–Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському та Оріхівському напрямках.

Раніше, 14 березня, під час чергового візиту на лінію фронту Сирський повідомив, що Сили оборони України «поступово просуваються вперед» на півдні України.

Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами». За його словами, на Олександрівському напрямку продовжується контрнаступальна операція – тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом, як повідомив Сирський, з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території.

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане», але «це частина загального задуму».

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.

Президент України Володимир Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.