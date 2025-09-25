Доступність посилання

Генштаб ЗСУ: втрати РФ за добу склали 940 осіб

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 105 490 своїх військових, зокрема 940 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 25 вересня навів український Генштаб.

За даними командування ЗСУ, Росія також зазнала втрат у військовій техніці:

  • танки – 11201
  • бойові броньовані машини – 23285 (+2 – за останню добу)
  • артилерійські системи – 33133 (+38)
  • РСЗВ – 1501 (+5)
  • засоби ППО – 1222 (+4)
  • літаки – 426
  • гелікоптери – 345
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63235 (+415)
  • крилаті ракети – 3747
  • кораблі / катери – 28
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 62736 (+120)
  • спеціальна техніка – 3975 (+2).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

