Сили РФ втратили за добу понад тисячу військових і більш як 80 артсистем – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 320 310 своїх військових, зокрема 1 040 осіб – за останню добу, такі дані на ранок 21 квітня навів Генштаб ЗСУ.

Українське командування також повідомило, що від лютого 2022 року РФ втратила таку військову техніку:

танки – 11 884

бойових броньованих машин – 24 429 (+9 одиниць за минулу добу)

артилерійських систем – 40 478(+82)

РСЗВ – 1 749 (+1)

засоби ППО – 1 350

літаків – 435

гелікоптерів – 350

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 250 463 (+1 905)

крилаті ракети – 4 549

кораблі / катери – 33

підводні човни – 2

автомобільна техніка та автоцистерни – 90 763 (+192)

спеціальна техніка – 4 132

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

На квітень 2026 року журналісти російської служби ВВС та «Медіазони» спільно з командою волонтерів підтвердили імена щонайменше 212 188 російських військовослужбовців, які загинули на війні проти України з лютого 2022 року. Йдеться про тих, чиї імена підтверджені у відкритих джерелах.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. Президент, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.