Президент Гвінеї-Бісау заявив про спробу державного перевороту

Президент західноафриканської країни Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало повідомив виданню Jeune Afrique, що його затримали люди у військовій формі в його робочому кабінеті у президентському палаці близько полудня 26 листопада.

За словами глави держави, разом із ним затримані високопосадовці, зокрема голова Генштабу з його заступником і міністр внутрішніх справ. Президент стверджує, що державний переворот організував начальник штабу сухопутних військ.

Біля президентського палацу та будівлі виборчої комісії, як повідомляє Jeune Afrique, чули постріли. Люди у військовій формі зайняли позиції на головній дорозі до президентської резиденції.

У Гвінеї-Бісау 23 листопада відбулися вибори президента. Чинний глава держави Умару Сісоку Ембало, який очолює країну з 2020 року, та його суперник від опозиції Фернандо Діаш да Кошта оголосили про свою перемогу. Як зазначає Jeune Afrique, голосування пройшло мирно, проте до виборів не було допущено основного лідера опозиції, колишнього прем'єр-міністра Гвінеї-Бісау Домінгуша Сімойнша Перейру, чия партія підтримала Кошту. Офіційні результати голосування мають бути оголошені 27 листопада.