ГУР заявляє про ураження двох вертольотів і судна в окупованому Криму

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України 1 вересня заявило про ураження двох російських гелікоптерів Мі-8 на аеродромі Гвардійське в окупованому Криму.

За повідомленням, в операції брали участь представники спецпідрозділу «Примари».

За даними української розвідки, орієнтовна вартість гелікоптерів, що виведені з ладу, становить від 20 до 30 мільйонів доларів США.

Крім двох гелікоптерів, за цією інформацією, був уражений буксирний катер, імовірно, БУК-2190, у бухті Севастополя. Рейдовий буксир входить до складу підводних диверсійних сил та засобів (підрозділ водолазів-розвідників).

«Ураження буксира суттєво обмежує бойові можливості елітного російського підрозділу», – йдеться в повідомленні ГУР.

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Російське Міноборони ситуацію не коментувало.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.