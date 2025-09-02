Генштаб: армія РФ 23 рази намагалася прорвати оборону на Покровському напрямку

На фронті відбулося 122 бойових зіткнення від початку доби, повідомляє Генеральний штаб увечері 2 вересня.

Зокрема, тривають два боєзіткнення з шести на Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські. На Південно–Слобожанському напрямку Збройні сили України зупинили шість російських атак, дві сутички тривають.

Точиться один бій на Куп’янському напрямку, де російські загарбники загалом атакували шість разів за день поблизу Куп’янська та Петропавлівки.

Генштаб зафіксував 15 російських атак на Лиманському напрямку, шість із них ще тривають.

По 12 сутичок мали місце на Сіверському та Торецькому напрямках, ще три – на Краматорському.

«На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 23 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Маяк, Ново Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне та у напрямку Покровська», – йдеться в зведенні.

Командування повідомляє про 17 російських атак на Новопавлівському напрямку, один бій тривав на момент зведення.

Сили оборони відбили три напади РФ на Придніпровському напрямку.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

За його словами, загалом по фронту тільки за вісім місяців цього року Москва втратила вбитими і тяжко пораненими понад 290 тисяч своїх військових.