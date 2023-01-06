День оголошення Росією «перемир’я». Генштаб ЗСУ каже, що противник веде наступ на Бахмутському напрямку

У день оголошення Росією «перемир’я» Генеральний штаб ЗСУ заявляє, що російські війська ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.



Як йдеться у зведенні штабу, також противник безуспішно намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках, на інших – обороняється.

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На Волинському і Поліському напрямках без суттєвих змін, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань не виявлено, додають у штабі.

Українські військові повідомляють, що противник продовжує зазнавати втрат.

«Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Наразі відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється», – йдеться у штабі.

За даними штабу, українська авіація сьогодні завдала удару по району зосередження російських окупантів, результати уточнюються, також підрозділи ракетних військ і артилерії здійснили вогневе ураження 2 районів зосередження живої сили та військової техніки противника.

5 січня президент РФ Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні.

Сьогодні Москва заявила, що з 12:00 6 січня російське угрупування дотримується режиму припинення вогню і звинуватив українських військових в продовженні обстрілів.

Однак вже сьогодні українська сторона повідомляла про обстріли Херсона та Курахового.

Президент України Володимир Зеленський напередодні висловив думку, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване «перемирʼя», щоб краще підготуватися до продовження війни.