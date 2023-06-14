У Генштабі повідомили про 28 бойових зіткнень на сході

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської і Донецької областей, минулої доби на цій ділянці фронту відбулося 28 бойових зіткнень, повідомив вранці 14 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого та Роздолівки… На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори… На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив… На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що на всіх цих напрямках російські військові обстрілювали позиції українських військових і населені пункти.

На Запорізькому і Херсонському напрямках загарбники продовжують вести оборонні дії, кажуть у командуванні.

Вранці 13 червня український Генштаб повідомив про успіхи Сил оборони України на Бердянському, Бахмутському та Торецькому напрямках.

Зокрема, спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що ЗСУ просунулися вперед від 500 метрів до кілометра до окупованого Бердянська, взявши під контроль площу до 3 квадратних кілометрів.

А заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про просування ЗСУ в районі Берхівського водосховища біля Бахмуту на 250 метрів і на Торецькому напрямку – на 200 метрів. Також, за її словами, російські війська намагаються щосили утримати позиції – застосовують штурмову та армійську авіацію, ведуть вогонь із артилерії.

Станом на 12 червня у Міністерстві оборони повідомляли, що українські військові звільнили сім населених пунктів.

На початку червня з’явилися повідомлення про перехід українських військ у наступ. Українська сторона офіційно не повідомляла про перехід у наступ. У Міноборони України раніше зазначали, що про контрнаступ не оголошуватимуть публічно.

Президент України Володимир Зеленський 10 червня прокоментував повідомлення про наступ. «В Україні ведуться певні оборонні та контрнаступальні дії, на якій стадії – я не говоритиму детально», – сказав він.

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