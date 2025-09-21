Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ: за добу на фронті було понад 150 боїв, третина – на Покровському напрямку

За даними штабу, на Покровському напрямку було 52 боєзіткнення
За даними штабу, на Покровському напрямку було 52 боєзіткнення

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше російських атак було на Покровському напрямку – 52 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка.

Інтенсивні бої тривають на Новопавлівському напрямку, де Сили оборони зупинили 22 спроби військ РФ прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське.

На Лиманському та Торецькому напрямку противник здійснив по 15 атак.

Також сили РФ продовжують атакувати на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку війська РФ двічі безрезультатно намагались наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

За даними штабу, минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами та чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

Читайте також: Просування ЗСУ на Добропільському напрямку складає від 3 до 7 кілометрів – Сирський

Президент України Володимир Зеленський заявив 18 вересня, що у рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометів і сім населених пунктів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 вересня заявив, що у серпні російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометрів.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG