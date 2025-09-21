Генштаб ЗСУ: за добу на фронті було понад 150 боїв, третина – на Покровському напрямку

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, найбільше російських атак було на Покровському напрямку – 52 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка.



Інтенсивні бої тривають на Новопавлівському напрямку, де Сили оборони зупинили 22 спроби військ РФ прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське.



На Лиманському та Торецькому напрямку противник здійснив по 15 атак.



Також сили РФ продовжують атакувати на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках.



На Придніпровському напрямку війська РФ двічі безрезультатно намагались наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

За даними штабу, минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами та чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

Президент України Володимир Зеленський заявив 18 вересня, що у рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометів і сім населених пунктів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 8 вересня заявив, що у серпні російські війська захопили 13,5 квадратних кілометрів на Добропільському напрямку, де створили наступальне угруповання, але втратили 25,5 квадратних кілометрів.



