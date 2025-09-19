Прорив армії РФ під Лиманом: ЗСУ втрачають контроль? Загроза Слов'янську?

Російська армія значно просунулася на північ від Лимана Донецької області – про це 19 вересня повідомив проєкт DeepState. За даними аналітиків, загарбники захопили нові території біля сіл Шандриголове і Зелена Долина.

Звідси агресору залишається близько 10 кілометрів до річки Оскіл на захід, а також – близько 5 кілометрів до адмінмеж Лиману на південь.

Вихід до Осколу, за словами військових аналітиків, може сильно ускладнити оборону плацдарму ЗСУ на лівому березі річки навколо Борової.

Якщо ж Росія дійде до Лимана і зможе його захопити – це може дозволити їй наступати на Слов'янськ із півночі.

За повідомленням українського Генштабу вранці 19 вересня, на цій ділянці фронту відбулося 16 атак російської армії.

