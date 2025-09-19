Доступність посилання

Прорив армії РФ під Лиманом: ЗСУ втрачають контроль? Загроза Слов'янську?

Військовослужбовець ЗСУ несе снаряд до гаубиці на околиці Лиману, Україна, 15 серпня 2023 року
Військовослужбовець ЗСУ несе снаряд до гаубиці на околиці Лиману, Україна, 15 серпня 2023 року

Російська армія значно просунулася на північ від Лимана Донецької області – про це 19 вересня повідомив проєкт DeepState. За даними аналітиків, загарбники захопили нові території біля сіл Шандриголове і Зелена Долина.

Звідси агресору залишається близько 10 кілометрів до річки Оскіл на захід, а також – близько 5 кілометрів до адмінмеж Лиману на південь.

Вихід до Осколу, за словами військових аналітиків, може сильно ускладнити оборону плацдарму ЗСУ на лівому березі річки навколо Борової.

Якщо ж Росія дійде до Лимана і зможе його захопити – це може дозволити їй наступати на Слов'янськ із півночі.

За повідомленням українського Генштабу вранці 19 вересня, на цій ділянці фронту відбулося 16 атак російської армії.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

