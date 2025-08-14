Генштаб ЗСУ: на фронті за добу було 148 боєзіткнень, третина – на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 керовані бомби, здійснив 5758 обстрілів, з них 82 – із реактивних систем залпового вогню.



Найбільше атак, як і в попередні дні, російські загарбники провели на Покровському напрямку – тут українські захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.



Водночас майже вдвічі зменшилась кількість боїв на Лиманському та Новопавлівський напрямках, де противник атакував 13 разів та 14 разів відповідно, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Торське, Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград.



Також сили РФ продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту.

Просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов заявив, що на Добропільському та Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що найскладніша ситуація – Краматорськ, Добропілля-Краматорськ. За його словами, там російські війська без техніки просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. За його словами, ціллю просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентам США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.



