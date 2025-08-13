Генштаб: на Покровському напрямку від початку доби було 42 російські атаки

На фронті від початку доби 13 серпня відбулося 118 бойових зіткнень, зокрема 42 російські атаки було на Покровському напрямку, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Покровському напрямку агресор ... атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка і Дачне. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 40 атак, бої не вщухають до цього часу», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, бої також були на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Гуляйпільському, Придніпровському напрямках.

«Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного і 58 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети і скинувши 84 керованих бомби. Окрім того, загарбники залучили для уражень 1674 дрони-камікадзе і здійснили 3820 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – йдеться у зведенні.

Три дні поспіль DeepState повідомляв про наступ армії Росії на північ від Покровська – військові аналітики й українські бійці з місць повідомляли про прорив оборони ЗСУ, який може загрожувати Добропіллю, Покровсько-Мирноградській агломерації – і навіть Дружківці з Краматорськом.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов заявив, що на Добропільському та Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.



