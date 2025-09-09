Генштаб: близько третини сьогоднішніх атак на фронті було на Покровському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 152 бойових зіткнення, повідомив станом на 22:00 Генштаб ЗСУ. Близько третини російських атак було на Покровському напрямку.

«На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького. Наші захисники стримують натиск противника», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, на Новопавлівському напрямку українські військові відбили 21 атаку загарбників, ще п’ять бойових зіткнень триває, на Сіверському напрямку сили РФ атакували 20 разів, досі тривають п’ять бойових зіткнень.

Крім того, як повідомили у Генштабі, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» минулого тижня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.