Генштаб: на фронті від початку доби було 88 боєзіткнень

На фронті від початку доби відбулося 88 бойових зіткнень, повідомив у своєму зведенні станом на 16:00 11 вересня Генштаб ЗСУ.

За повідомленням, найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «Російські війська 28 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Наші захисники вже відбили 24 атаки, бої тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, російські атаки також зафіксували на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Придніпровському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» минулого тижня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.