Генштаб: на фронті від початку доби було 88 боєзіткнень

Українські військові на Харківщині, липень 2025 року
Українські військові на Харківщині, липень 2025 року

На фронті від початку доби відбулося 88 бойових зіткнень, повідомив у своєму зведенні станом на 16:00 11 вересня Генштаб ЗСУ.

За повідомленням, найбільше російських атак було на Покровському напрямку. «Російські війська 28 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Наші захисники вже відбили 24 атаки, бої тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, російські атаки також зафіксували на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Придніпровському напрямках.

31 серпня президент України Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявив, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» минулого тижня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.

