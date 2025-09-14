Генштаб повідомив про 173 боєзіткнення на фронті від початку доби

На фронті від початку доби відбулося 173 бойові зіткнення, повідомив у зведенні станом на 22:00 14 вересня український Генштаб.

За повідомленням, найбільше російських атак було на трьох напрямках: Покровському, Лиманському і Новопавлівському.

«На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбивали 30 російських атак, 11 із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку Ставків і поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Торське. На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 39 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка і в бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, один бій триває», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що на Новопавлівському напрямку українські сили відбили 25 російських атак поблизу населених пунктів Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське, ще сім бойових зіткнень досі тривають.

За повідомленням, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Сьогодні держава-терорист завдала один ракетний і 52 авіаційні удари, застосувала чотири ракети і скинула 73 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2 115 дронів-камікадзе і здійснили 3 530 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – йдеться у зведенні.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив, що «є хороші результати у прикордонні Сумщини». За його словами, українські підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Крім того, Зеленський заявив про значні втрати у російських сил і на Харківщині – в Купʼянську, і на Донеччині.

«Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями… Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі», – зазначив президент без подробиць.

31 серпня Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Дніпро» 5 вересня заявили, що російська армія має завдання захопити восени Покровсько-Мирноградську агломерацію, зокрема йдеться про три міста – Добропілля, Покровськ і Мирноград.