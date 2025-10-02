Доступність посилання

На фронті від початку доби було 133 російські атаки – Генштаб

Українські військові ведуть вогонь на Донеччині, серпень 2025 року
Українські військові ведуть вогонь на Донеччині, серпень 2025 року

На фронті від початку цієї доби відбулося 133 бойові зіткнення, повідомив станом на 22:00 2 жовтня український Генштаб.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку, кажуть у командуванні ЗСУ. «Загарбницькі підрозділи 36 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та в напрямку Покровська й Філії. Дотепер точаться три боєзіткнення», – йдеться в повідомленні.

На Новопавлівському напрямку сили РФ 28 разів атакували у районах населених пунктів Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове, чотири атаки досі тривають, зазначили у Генштабі.

Крім того, за даними командування, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Сьогодні окупанти завдали 47 авіаційних ударів, скинули 115 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1803 дрони-камікадзе і здійснили 3247 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Начальник Генштабу: завершився перехід ЗСУ на корпусну систему

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

