Генштаб: на фронті за добу було 149 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксували 149 бойових зіткнень, близько третини з них – на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Никанорівка, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове і Дачне. На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Соснівка, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Олексіївка та Новогригорівка», – йдеться в повідомленні.

На Південно-Слобожанському напрямку, за даними командування, відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки і в напрямку Бологівки й Колодязного.

Крім того, бойові дії тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Оріхівському напрямках.

«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 215 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5436 обстрілів, з них 83 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили просунулися на понад три кілометри на Запорізькому напрямку поблизу Оріхова. Крім того, за його словами, триває контрнаступальна операція на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.