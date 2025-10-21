Генштаб: на фронті за добу було понад 200 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби відбулося 202 бойові зіткнення, повідомив у ранковому зведенні 21 жовтня Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак, за повідомленням, було на Покровському напрямку. За даними Генштабу, тут відбулося 76 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Зелене, Удачне, Дачне й у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Торецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки… На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 26 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Піддубне, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.