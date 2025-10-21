Доступність посилання

Генштаб: на фронті за добу було понад 200 боєзіткнень

Українські військові поблизу Покровська на Донеччині, 15 жовтня 2025 року
Українські військові поблизу Покровська на Донеччині, 15 жовтня 2025 року

На фронті протягом минулої доби відбулося 202 бойові зіткнення, повідомив у ранковому зведенні 21 жовтня Генштаб ЗСУ.

Найбільше російських атак, за повідомленням, було на Покровському напрямку. За даними Генштабу, тут відбулося 76 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Дорожнє, Паньківка, Новоекономічне, Молодецьке, Сухецьке, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Лисівка, Звірове, Котлине, Зелене, Удачне, Дачне й у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки у районах Олександро-Шультиного, Торецька, Катеринівки, Щербинівки, Русиного Яру, Софіївки та Полтавки… На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 26 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Піддубне, Вороне, Соснівка, Калинівське, Новогригорівка, Ольгівське та в напрямку Орестополя, Олексіївки й Привільного», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.

У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

