Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб повідомив про понад пів сотні російських атак на фронті від початку доби

Українські військові ведуть вогонь поблизу Покровська на Донеччині, архівне фото
Українські військові ведуть вогонь поблизу Покровська на Донеччині, архівне фото

Від початку доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень, повідомив у зведенні станом на 16:00 український Генштаб.

«На Покровському напрямку 20 разів протягом доби розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке і Філія. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер. На Олександрівському напрямку агресор 10 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка і Новогригорівка. Шість бойових зіткнень ще тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними командування ЗСУ, бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.

У британській розвідці нещодавно вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG