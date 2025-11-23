Генштаб: на фронті за добу було 162 боєзіткнення

На фронті протягом минулої доби відбулося 162 бойових зіткнення, повідомив у ранковому зведенні 23 листопада Генштаб Збройних сил України.

Найбільше російських атак, згідно зі зведенням, було на Покровському напрямку. «Відбулося 40 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Мирноград, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Покровськ, Рівне, Звірове, Новопавлівка, Молодецьке, Дачне і Філія», – йдеться у зведенні.

Крім того, 17 атак сил РФ було на Костянтинівському напрямку, 16 – на Олександрівському, 18 – на Гуляйпільському, 19 – на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також бойові зіткнення зафіксували на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 42 авіаційних ударів, скинувши при цьому 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4582 обстріли, з них 97 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6152 дрони-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.