Генштаб повідомив про 161 боєзіткнення на фронті за добу

На фронті протягом минулої доби зафіксували 161 бойове зіткнення, повідомив у ранковому зведенні 21 березня Генштаб ЗСУ.

За повідомленням, найбільше російських атак було на Покровському, Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру й Софіївки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія і Біляківка… На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого, Староукраїнки, Варварівки і Лугівського», – йдеться в повідомленні.

Російські сили також здійснювали атаки на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках, кажуть у Генштабі.

Раніше цього тижня в інтерв’ю Радіо Свобода командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська й навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Дніпропетровській області. Крім того, він зазначив, що це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 березня заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, і з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.