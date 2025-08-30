Генштаб: російська армія втратила близько 850 військових за добу

Російські війська напередодні втратили близько 850 людей особового складу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 серпня.

Командування оцінює загальні втрати армії РФ у близько 1 081 330 військових.

Також штаб наводить дані про знищену російську техніку:

11 149 танків (+6)

23 210 бойових броньованих машин (+19)

32 172 артилерійські системи (+47)

1 476 реактивних систем залпового вогню

1 213 засобів протиповітряної оборони

422 літаки

340 гелікоптерів

54 691 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+316)

3 626 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

60 222 автомобілі і автоцистерни (+106)

3 952 одиниці спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За даними російських видань «Медуза» та «Медіазона», на серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку вони дійшли, вивчивши реєстр спадкових справ та поіменний список загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



