Від початку доби на фронті вже відбулось понад 110 бойових зіткнень – Генштаб

Від початку доби 23 березня на фронті відбулось 116 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими військовими, йдеться у новому оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові кажуть, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулися 13 бойових зіткнень. На цій ділянці фронту сили РФ сьогодні вже 42 рази обстріляли населені пункти та позиції ЗСУ, зокрема один раз – із реактивних систем залпового вогню.

«На Куп’янському напрямку армія РФ шість разів штурмувала українські позиції поблизу Петропавлівки, Борівської Андріївки, Новоплатонівки й Богуславки. Одне боєзіткнення триває. На Лиманському напрямку російські війська один раз спробували покращити своє становище поблизу Діброви – успіху не здобули», – йдеться у Генштабі ЗСУ.

Відомо також, що на Покровському напрямку Сили оборони відбили 17 штурмових дій ворога в районах Родинського, Мирнограда, Гришиного, Покровська, Удачного й Молодецького, у бік Новоолександрівки та Світлого. Одне боєзіткнення триває.

Крім того, за даними командування, на Гуляйпільському напрямку сили РФ здійснили 13 атак у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного.

Минулого тижня в інтерв’ю Радіо Свобода командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська й навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Дніпропетровській області. Крім того, він зазначив, що це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 березня заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, і з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.



