Генштаб ЗСУ повідомляє про 123 боєзіткнення на фронті протягом дня

Сили оборони продовжують відбивати російські атаки, «завдаючи систематичного вогневого ураження», заявляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 29 березня.

За вечірнім зведенням, від початку доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення.

Один російський штурм українських позицій зафіксований на Південно-Слобожанському напрямку, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 10 атак.

Бойові дії фіксувалися на Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники 22 рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Русиного Яру, Новопавлівки та Софіївки. Дві сутички ще тривають.





«На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Удачне, Торецьке, Новоолександрівка, Покровськ, Новомиколаївка, Біляківка, Молодецьке, Дачне, Філія та Новопавлівка, а також у напрямку населеного пункту Ганнівка. Два боєзіткнення тривають дотепер», – йдеться в зведенні.

Російська армія дев’ять разів намагалася покращити свої позиції на Олександрівському напрямку, триває один бій.

На Гуляйпільському напрямку триває одне боєзіткнення з десяти. На Оріхівському напрямку російська армія атакувала в районі Приморського.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 26 березня заявив, що у Південній операційній зоні тривають інтенсивні бойові дії, а українські військові відстежують перегрупування російських сил.

В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Військові експерти кажуть про посилення бойових дій на фронті російсько-української війни, зокрема, через поліпшення погодних умов, і очікують зростання російських наземних операцій наприкінці березня.